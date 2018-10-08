Последнее обновление - 19 августа 2019 в 13:10
OTTV TK-смотрим 50 плейлистов на андроид и Smart TV
OTTV TK-сервис для просмотра ТВ-каналов, фильмов, сериалов и другого видеоконтента на андроид и Smart TV. Подробнее далее в видеообзоре…
Ссылки на сайт разработчика: http://ottv.tk/
http://ottv.tk/public/plst/plstfb/playlist.php
7+
на телевизоре самсунг 2015 года серии j нету ottplayer и куда эти ссылки вбивать?
Смотрите через ForkPlayer
я только так и делаю
Почему нельзя скачать плейлист на сайте.
Почему нельзя скачать плейлист на сайте.
У меня так же. Разработчики мутят…
У меня так же. Разработчики мутят…